Yozgat İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Yozgat’ta gerçekleştirilecek spor müsabakalarında güven ortamının sağlanması ve karşılaşmalarda alınacak tedbirlerin görüşüldüğü İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliğinde düzenlenen toplantının ardından Vali Ziya Polat ve il protokolü, dış sahaya geçerek incelemelerde bulundu. 2 Ekim’de başlayacak müsabakalar öncesi Yozgat’ı Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü başkanları dostluk mesajı verdi.

Vali Polat, “İki takım da bizim takımımız”

Her iki takımın Yozgat takımı olduğunu hatırlatan Vali Ziya Polat, sorunsuz bir sezon geçirmek için çalıştıklarını belirterek İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bölgesel Amatör Ligde Yozgat’ı temsil edecek iki takıma da başarı dileklerinde bulunan Vali Polat, “Bu şehrin iki takımı da bizim takımımız. İki başkanımız duyarlı ve taraftarlarımıza da sahip çıkacaklarını biliyoruz. Kimseyi kutuplaştırmaya gerek yok. Emniyet tedbirleri yanında iki başkanımız duyarlı açıklamaları ile bir araya geldi. İlerleyen günlerde taraftar gruplarını da bir araya getireceğiz. Onlarla da konuşulacak. Oynanacak maçlarda hiçbir vatandaşımıza en ufak bir zarar gelmeden maçların atlatılması için emniyet tedbirleri yanında iki başkanımıza da duyarlı davranıp taraftarlarına ve şehre sahip çıkmalarını istiyorum. Hep beraber yiğitler şehri Yozgat’ın yiğit insanlarına yakışır bir şekilde maçımızı yapar, tekrar kol kola girer. Lise Caddesinde turumuzu atarız. Ligimizin tüm ilimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Başkan Köse’den birlik mesajı

Yozgat Belediye Başkanı ve Yozgat Belediye Bozokspor Kulüp Başkanı Celal Köse ise, yeni sezonun 1-2 Ekim tarihlerinde başlayacağını söyleyerek, “Şehrimizde iki tane takımımız var. Ben özellikle hem belediye Başkanı vasfı ile hem de bir spor kulübü başkanı vasfı ile iki takımımıza da başarılar diliyorum. İki takımda bu şehrin takımı, kardeşlik hukukuna dayalı maçların oynanacağı, kazasız belasız bir lig temenni ediyorum. Hem makam itibariyle sorumluluğumuz hem de spor kulübü itibariyle sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Özellikle biz sabırla geldik buralara. İnşallah sezon sonunda da sabırla ilerleyeceğiz. Biz işimizi yapacağız. Maçımızı oynayacağız. Rabbim nasip ederse de başarılı olmak istiyoruz. Her iki takım başarılı olmak istiyor, her iki takım da bu şehrin takımı. Aramızı bozmaya çalışacaklar olacak, fitne çıkartmaya çalışacaklar ama biz sorumluluğumuzun bilinci ile onları baskılayacağız. Kardeşlik, hukuk içerisinde şehrimizi germeden inşallah sezonun sonunda el birliği ile kutlayacağız.” şeklinde konuştu.

Arslan, “Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz”

Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan ise; “2 Ekim itibariyle yeni sezon başlayacak yeni sezonun bütün takımlar için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu sezonun Yozgat açısından farklılığı var. İlk defa aynı grupta iki tane Yozgat takımı mücadele edecek. Ümit ediyorum, temenni ediyorum güzel bir sezon geçiririz ve Yozgat’ı nezaketine muhabbetine yakışır bir karşılaşmalar içerisinde herhangi bir tatsızlık olmadan sezonu tamamlarız. Bu noktada zaten herkesin aynı düşüncede olduğunu düşünüyorum. Başta sayın valimiz olmak üzere hepimiz üzerimize düşen görevi sorumluluğumuz gereği yerine getireceğiz. Bu sezonun huzurlu bir şekilde tamamlanması için gayret edeceğiz. Taraftarlarımızı netice itibariyle Yozgat’ın insanı ben herhangi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Mutlaka bir takım gerginlikler, tansiyon yüksekliği olacaktır, onu da bizler savuşturacağız. Taraftar dediğimiz insanlar 5-6 ay öncesine kadar hepsi Yozgatspor taraftarıydı, bugün farklı bir tablo ortaya çıktı. Bir grup taraftar diğer takımı destekliyor bunlar futbolun içerisinde olacak şeyler, halledilecek şeyler. Ben bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum” ifadelerine yer verdi.