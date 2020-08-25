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Yozgat Çözüm Koleji online eğitime başladı

YOZGAT ÇÖZÜM KOLEJİ ONLİNE EĞİTİME BAŞLADI

YOZGAT 25.08.2020, 12:45
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Yozgat Çözüm Koleji online eğitime başladı

Yozgat Çözüm Koleji, dünya genelinde görülen korona virüs salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri ile okulların tatil edilmesinin ardından online eğitime başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken özel okulların durumuyla ilgili yaptığı, ‘Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek” açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan Yozgat Çözüm Koleji, 24 Ağustos Pazartesi günü online eğitime başladı.

İki aylık tatilin ardından özel okullarda ders zili yeniden çaldı. Yozgat Çözüm Kolejinde öğretmenler sınıflarda kameraların karşısında öğrenciler ise bilgisayar başında online eğitime başladı.

2020-2021 eğitim-öğretim dönemini, Milli Eğitim Bakanlığından yeni bir açıklama gelinceye kadar online olarak başlattıklarını belirten Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, öğrencilerine evde okul hayatını mümkün olduğunca yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Uzaktan eğitimin, yüz yüze eğitimin yerini tutmasının mümkün olmadığını dile getiren Yılmaz, “Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinde online dersler yapmak zorundayız. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz için online derslerimizi 24 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başlattık. Öğrencilerimize evde okul hayatını mümkün olduğunca yaşatmaya çalışıyoruz. Ancak uzaktan eğitimin daha verimli hale gelmesi noktasında en büyük görev velilerimize düşüyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda 31 Ağustos Pazartesi günü itibariyle 8 ve 12. sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlayacağız. 21 Eylül 2020 tarihi ile de diğer sınıflarımızla da yüz yüze eğitime başlamak için tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Korona virüs salgını kapsamında okul genelinde tüm hijyen kurallarının alındığını da anlatan Yılmaz, “Okulumuz genelinde hijyen temizliği ve ilaçlama yapılarak sosyal mesafe kulları için uyarıcı yazılar astık. Okulumuzun girişine ve çeşitli noktalara dezenfektan makinaları yerleştirdik. Sınıflarımız başta olmak üzere ortak kullanım alanlarımızda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. Sınıflarımız sosyal mesafe kurallarına göre dizayn edildi. Online eğitimlerimizde öğrencilerimize hijyen eğitimi verilecek ve farkındalık oluşturacağız. Çalışan tüm personellerimiz ve öğretmenlerimizde pandemi eğitimine tabi tutulacak. Yüz yüze eğitime kadar tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

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