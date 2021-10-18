YOBÜ’de 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı başladı

Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 41 öğrencisi ile ilk kez ile eğitim ve öğretime başladı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, bu yıl ilk kez 41 öğrenci ile eğitim öğretime başlayan Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılı heyecanına ortak oldu. Programda Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili bilgiler aktaran ve öğrencilere seslenen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Bu anı Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimizle yaşamak çok önemli. Eğitim öğretimimiz bugün başlıyor. 4 ay önce kurulan fakültemizin öğrencilerine kavuşmuş olması çok çok önemliydi. Verilen sözü çok büyük gayretlerle yerine getirdik. Dekanımızın atanması ve 6 Öğretim Üyesinin alınması ile birlikte şu anda eğitim öğretimi başlatıyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin büyük hedefleri ve idealleri var. "Kararlılıkla, Başarıya..." sloganımızla eğitim öğretimde sürekli çıtayı yükseltirken, bilimsel çalışmalarla kendisinden söz ettirip ve marka üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Geleceğin Diş hekimlerinin Yozgat Bozok Üniversitesi’nde Yozgat’ımızda yetişecek olması başka bir gurur, başka bir heyecan. YÖK bize bu sene öğrenci verebileceğini söylemişti. Biz de bu sözü yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Başta eğitim öğretimde gerekli standardı öğretim üyesi konusunda sağladık. Çok değerli bir dekanımızı aramıza kattık. Bugün itibari ile 41 öğrencimiz buradalar. Bir rektör olarak bizleri tercih ettikleri için öğrencilerimizin her birisine teşekkür etmek istiyorum. Burası Anadolu’nun tam merkezinde. Burada ne gibi bir sorunla karşılaşırsanız, bizlerin valimizin ve belediye başkanımızın kapısı sonuna kadar açık. Burada çok iyi hekimler olarak yetişmenizi istiyoruz. Alt yapımızı 1. sınıf itibari ile tamamen yerine getirdik. Bu sene itibari ile 20 tane ünitemiz konuşlanacak. 2022 yılı itibari ile 20 ünite ile diş tedavisine başlayacağız. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın, Valimizin ve Belediye Başkanımızın destekleri ile eksiklerimizi tamamlayacağız. Burada ikinci bir araştırma merkezinin de olduğu Diş Sağlığı Merkezi’mizin yanında Diş Hekimliği Fakültemiz de bölgemize katkı sunmaya başlayacak” şeklinde konuştu.

“Güven ve Huzur Şehri Yozgat”

Belediye Başkanı Celal Köse de , “Öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Tipik bir Anadolu şehri, bir Türkmen şehri Yozgat’ımız. Güvenli, huzurlu, insanları merhametli bir şehir. Bu şehirde sizleri ağırlamaktan mutlu olacağız. Anne babanız gibi olamayız ancak onlar gibi olmak için de gayret edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyoruz. Bir sıkıntınız, ihtiyacınız ya da derdiniz olduğunda 7 gün 24 saat kapısını çalacağınız bir belediye olduğunu da unutmamanızı sizlerde istirham ediyorum. 14. Fakültemiz burası. Cumhurbaşkanımız Yozgat’ımızı ziyaretinde Diş Hekimliği Fakültesi’nin açılacağı müjdesini verdi. O günden bugüne iş ve işlemler devam etti. Rektörümüz ve Dekanımızın sayesinde bugün burada sizlerle birlikteyiz. Öğretim yılınız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Her zaman yanınızdayız”

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Ziya Polat ise “Yiğitler Şehri Yozgat’ta sizleri görmekten mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yozgat’a hoş geldiniz. Yozgat ikinci eviniz, büyüklerinizde ikinci aileniz oldu. Yozgat’ta yaşarken Yozgat’ı da yaşayın. Tarihi ve turistik yerlerini de gezin. Sizin bir büyüğünüz, ağabeyiniz olarak kapımız sizlere açık. Yaklaşık 23 Bin kişilik öğrencimizle bugün eğitime başladık. Bu binamız Tıp Fakültesi olarak kullanılmıştı. Şimdi Diş Hekimliği binası olarak olarak eğitime yetiştirildi. Güzel bir bina, yeri de güzel ancak binalarımızı güzelleştiren siz kardeşlerimizsiniz. Geçtiğimiz yıllarda pandemiden dolayı okullarımızı kapattık. Bugün yüz yüze eğitime başlamış olmaktan memnun olduğumu belirtmek isterim. Yozgat’ta ne erkek kardeşlerimizin ne kız kardeşlerimizin barınma gibi sıkıntısı yok. İnşallah yurtlarda da sizleri ziyaret edip sofralarınıza konuk olmak istiyoruz. Herkese hayırlı olsun. Çok önemli bir üniversite ve çok önemli bir fakülteye geldiniz. Önümüzdeki yıllarda Yozgat’a ve Yozgatlıya hizmet edeceksiniz. Millete hizmet etmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu göreceksiniz” ifadelerini kullandı.