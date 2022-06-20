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Yılan otomobilin motoruna girdi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.

YOZGAT 20.06.2022, 10:25
Yılan otomobilin motoruna girdi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre Sorgun Yeşilöz Mahallesi Kerkenes Sitesi önünde park halinde duran Kazım Bağcı’ya ait olan otomobilin motor kısmına yılanın girdiğini gören vatandaşlar durumu Sorgun Belediye itfaiye ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yılanı bulunduğu yerden çıkartarak tekrar doğaya bıraktılar. Yılanı otomobilin motor kısmından çıkartmanı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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