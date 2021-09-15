Yerköylü karı-koca evlerini, TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışladı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yaşayan ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) evlerini bağışlayan Gazi ve eşi Tekmile Arslan’a altın madalya ve plaket verildi.

TSKGV Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, Yerköy Belediye Ferhat Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Umut Mütevellioğlu, Arslan’a Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende altın madalya ve plaket takdim ettiler.

Canları pahasına vatanın bölünmez bütünlüğünü koruyan asker ve polisler için ne yapsalar az olduğunu dile getiren bağışçı Gazi Arslan, TSK Güçlendirme Vakfı kuruluşu ve yapısı itibarıyla Türkiye’nin savunma sanayi alanında faaliyet gösteren, kanunla kurulan tek vakıf konumunda olduğu için bağışta bulunduklarını söyledi.

Gazi Arslan, askerlere ve şehitlere destek olabildiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, evlerinin askeriyeye ve şehitlere hayır olsun diyerek bağışladı.

Vakfın en önemli görevinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü artırmak, milletle gönül bağı kurarak onların desteğini almak olduğuna söyleyen Vakıf Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, toplanan katkıların da projelere aktarıldığını söyledi.

Her zaman Türk Ordusunun yanında olduklarını, bağlı şirketleri ile öncelikle ordunun ihtiyaçlarını son teknoloji ürünler ile giderilmesine çalıştıklarını belirten Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, “Bağışlar ve şirketlerden gelen kar paylarından elde edilen gelirler TSK’nın modernizasyonu kapsamında Savunma Sanayi Destekleme Fonu üzerinden TSK projelerine aktarılmaktadır. Bağışçılarımız Gazi Arslan ve eşi Tekmile Arslan, milli hassasiyetleri yüksek, Türk savunma sanayinin gelişmesini yakından takip eden, Ordumuzun güçlenmesi yönünde arzusu olan dolayısıyla bu çorbada bir tuzu olmasını isteyen bağışçılarımızdan biri olarak Vakıf ailemize katılmışlardır.

Bizlerde vakıf olarak Arslan çiftimize, yapmış oldukları bağıştan dolayı madalyalarını takdim etmiş bulunmaktayız. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır.” dedi.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ise, “İlçemiz sakinlerinden Gazi Arslan ve eşi Tekmile Arslan TSK Güçlendirme Vakfı’na evlerini bağışlamış olması bizleri çok memnun etmiştir. Bizler aziz vatanımız için canımızı hiçe sayarak cepheye koşan bir milletiz. Arslan ailemizde örnek bir davranış yaparak bizleri çok mutlu etmiştir. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Arslan ailemizden Allah razı olsun.”dedi.

Gerçekleşen konuşmalar sonrasında, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, Gazi ve eşi Tekmile Arslan’a madalya ve plaket takdim ettiler.