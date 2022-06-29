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Yerköy’de trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

YOZGAT 29.06.2022, 16:41
Yerköy’de trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Ankara-Yozgat karayolu Derebağ köyü mevkiinde meydana geldi. Kazada T.K. yönetimindeki 34 FKE 151 plakalı Fiorina marka araç ile Ö.B. idaresindeki 66 KA 330 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içeresinde bulunan sürücü T.K. ile eşi E.K. yaralandı. Traktör sürücüsü de kazayı hafif atlattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yaralılar Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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