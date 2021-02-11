Yerköy’de kan bağışı kampanyası başladı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Türk Kızılayı tarafından, kan bağış kampanyası düzenlendi.

Vatandaşlar Molla Hüsrev Camii önünde kurulan gezici kan bağış tırına gelerek kan verdi.

Türk Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Cansız, başlatılan kan bağışı kampanyasının 16 Şubat tarihine kadar Yerköy’de devam edeceğini belirtti.

Dr. Cansız, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonlarında, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların kısıtlamadan muaf olduğunu da hatırlattı.

Pandemi nedeniyle kan bağışının azaldığını söyleyen Dr. Selçuk Cansız, “Geçen yıllarda Yerköy’de rekor sayılara ulaşmıştık. Pandemiden dolayı bu hafta hedefimiz 300 ünite kan alabilmektir” dedi.

Kan bağışı sırasında korona virüs salgını ile ilgili bütün tedbirleri aldıklarını da belirten Cansız, “Kan bağışında bulunacak vatandaşlarımızın ateşini ölçüyoruz, korona virüs ile ilgili gerekli soruları soruyoruz. Bütün tedbirlerimizi alarak kan bağışı alıyoruz.

Vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” şeklinde konuştu.