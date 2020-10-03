Yerköy Belediyesi ’Çöp Taksi’ uygulaması başlattı

Yerköy Belediyesi daha temiz bir çevre için ‘Çöp Taksi’ uygulaması başlatarak vatandaşlara hizmet veriyor.

Yerköy Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla satın aldığı, yol kenarları ve dar sokaklarda temizlik hizmetlerinin daha hızlı yapılabilmesi için ’Çöp Taksi’ uygulamasını hayata geçirdi.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, “Şehrimizin temizliği ve halkımızın sağlığı bizim en hassas olduğumuz konuların başında geliyor. Büyük araçlarla bazı cadde ve sokaklarda yol kenarlarında çöp toplamamız sıkıntılı oluyor ve büyük araçlar trafiği de aksatıyor. Bu noktada çöpleri hem kısa sürede almak hem de çevre kirliliğini hemen ortadan kaldırmak için çöp taksi uygulamasını başlattık. Temizlik noktasında ciddi hizmetler getirmeye devam ediyoruz. Bu hizmetlerden bir tanesinin de ’çöp taksi’ uygulaması" dedi.

Yılmaz, gelişen teknolojik imkanları inceleyerek yapmış oldukları Ar-Ge çalışmaları sonrasında temizlik hizmetlerindeki zaman kaybını önlemek, sürekliliği sağlamak ve daha temiz bir ilçenin oluşması adına ’Çöp Taksi’ uygulamasını hizmete soktuklarını söyledi.