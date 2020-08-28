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Yasadışı kenevir ekimine suçüstü: 2 kişi tutuklandı
YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, ŞEFAATLİ İLÇESİ KIZILYAR KÖYÜNDE YASADIŞI KENEVİR BİTKİSİ EKİMİ YAPAN Ö.Ş, VE K.A., İSİMLİ ŞÜPHELİLERİ 66 KÖK KENEVİR BİTKİSİ İLE BİRLİKTE SUÇÜSTÜ YAKALADI.
YOZGAT 28.08.2020, 16:09
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şefaatli İlçesi Kızılyar Köyünde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapan Ö.Ş, ve K.A., isimli şüphelileri 66 kök kenevir bitkisi ile birlikte suçüstü yakaladı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarı çalışmalar neticesinde Şefaatli İlçesine bağlı Kızılyar Köyünde Ö.Ş, ve K.A., isimli şüphelilerin yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptıkları bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Ö.Ş, ve K.A., isimli şüphelileri 66 kök kenevir bitkisi ile birlikte suçüstü yakaladı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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