Yargıtay Üyesi Aksoy’un acı günü

Yargıtay 11’inci Ceza Dairesi Üyesi Lütfü Aksoy’un vefat eden babası Ertuğrul Aksoy’un cenazesi, Adalet Eski Bakanı Ertuğrul İpek’inde katıldığı törenle Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’nde toprağa verildi.

Önceki gün rahatsızlanarak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, hekimlerin tüm müdahalelerine karşın hayata tutunamayan Ertuğrul Aksoy, geride gözü yaşlı ailesi başta olmak üzere büyük bir kitle bıraktı.

Merhum Aksoy için düzenlenen cenaze törenine, Yozgat Valisi Ziya Polat, İlçe Jandarma Alay Komutanı Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Adalet eski Bakanı Kenan İpek, Yargıtay Daire Başkanları, Adalet

Bakanlığı mensupları, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Yargıtay Üyeleri, Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cihat Ateş, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, başta olmak üzere, İl ve ilçe bürokratları, Baro Başkanları, STK Başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri katıldı.

İlçe Müftüsü Atıf Akşit’in kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Merhum Ertuğrul Aksoy’un naaşı, Boğazlıyan Aile Kabristanlığı’na dualarla defnedildi.