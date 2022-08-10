banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Dolandırıcılar araç kiralama sitelerini taklit ediyor
Dolandırıcılar araç kiralama sitelerini taklit ediyor
Otel fiyatları Avrupa’da hangi ülkede ne kadar arttı
Otel fiyatları Avrupa’da hangi ülkede ne kadar arttı
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
TOKİ son 64 daireyi de satışa sunuyor
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı

Yağlı güreş festivali başladı

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde 4 gün sürecek olan ve 12.’si düzenlenen yağlı güreş festivali başladı.

YOZGAT 10.08.2022, 18:00
Yağlı güreş festivali başladı

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde 4 gün sürecek olan ve 12.’si düzenlenen yağlı güreş festivali başladı.

Sorgun tabiat parkında başlayan yağlı güreş festivaline Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili Ethem Sedef’in yanı sıra çok sayıda protokol katıldı.

Festivalde bulunan 15 milli sporcularının da bulunduğu başpehlivan Ali Gürbüz de yarışmacılar içerisinde yerini aldı.

Düzenlenen güreş festivalinde bir açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, “Sorgun İlçemizde 12.’incisi düzenlenen Yağlı Güreş Festivali düzenlenen törenle başladı. Sorgun Belediye Başkanı M.Erkut Ekinci’ye bu festivalde ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yozgat Valisi Ziya Polat’ın taktimi ile ödüllerin sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Yorumlar (0)
29°
parçalı bulutlu