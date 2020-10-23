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Vali Polat, Şefaatli’de muhtarlarla buluştu
VALİ POLAT, ŞEFAATLİ’DE MUHTARLARLA BULUŞTU
YOZGAT 23.10.2020, 16:12
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Yozgat Valisi Ziya Polat, Şefaatli ilçesinde köy muhtarlarıyla toplantı yaptı.
Muhtarlarla açık alanda yapılan toplantıda Vali Polat, muhtarların sorunlarını dinleyip taleplerini aldı. Vali Polat, korona virüs ile mücadele kapsamında köylerde muhtarların önemli rol oynadığını söyleyerek muhtarlara gayretleri için teşekkür etti.
Toplantıya Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve Belediye Başkanı Müjdat Karaca ile kurum müdürleri katıldı.
Vali Polat toplantının ardından 24 Mart 2016 yılında Şırnak’ta şehit olan Özel Harekat Polisi Osman Belkaya’nın ailesini ziyaret etti. Vali Polat, şehit polis memuru Belkaya’ya rahmet dileyerek ailesine sabır diledi. Vali Polat, her zaman şehit ailelerinin emrinde olduklarını da söyledi.
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