Yozgat’ın Çekerek ilçesinde 5 ülkeden 38 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix’si tamamlandı.

Çekerek ilçesinde Doğa ve Spor Festivali çerçevesinde, 17 Temmuz’da başlayan ve 5 ülkeden toplam 38 takımın yarıştığı Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix’sinde müsabakada dereceye giren takım ve sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldılar. Dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle Yozgat Valisi Ziya Polat, Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel ve Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır tarafından verildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çekerek Rafting Parkur alanındaki töreninde yaptığı konuşmada, rafting parkurunun Türkiye’nin en uzun yapay parkuru olduğunu vurgulayarak, yarışmanın sadece 3-4 günlük değil artık yılın her sezonunda yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Yozgat’ta ülkenin dört bir yanından sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Polat, “Çekerek ilçemize yapılan yapay rafting parkurumuz Türkiye’nin en uzun parkuru. Bu yarışmaların sadece 3-4 gün değil artık yılın her sezonu yapılması için çalışmalarımız olacak. Hakkarili, Vanlı, Bingöllü, Tuncelili, Rizeli, İstanbullu kardeşlerimi burada görmekten çok memnun oldum. Destekleriyle bu tesisin yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise tesisin 6-7 aylık bir çalışma neticesinde tamamlandığını belirterek, 940 metrelik uluslararası bir parkuru Çekerek ilçesine kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Yardımcı konuşmalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Dünyanın en iyi 950 metrelik sportif ve 4 bin 500 metrelik turizm parkuruyla halkımızı buluşturuyoruz. ’Sportif turizm’ diyoruz, Cumhurbaşkanımızın da himayelerinde çalıştığımız sportif turizm de 600 milyar dolarlık dev bir ekonomi var. Bu ekonomi için Fransa, Türkiye ve İtalya arasında kıyasıya bir mücadele var. Bu ekonomik pastadan pay almak için en iyi lokasyondan bir tanesini biz yaptık. İşte Çekerek, işte doğa sporları, işte eğitim kamp merkezi, yürüme yolu, bisiklet yolu, fitness salonları, sporcu kalma yerleri, konaklama yerleriyle beraber biz bu lokasyonu yaptık. Çekereklilere hayırlı uğurlu olsun."

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ise Dünya Rafting Şampiyonası’nı sorunsuz bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Buranın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Memleketimizin gelişmesi, turizm sektörünün öne çıkması için önemli bir parkuru ilçemize kazandırmış olduk. İnşallah bundan sonra daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmayı diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sporculara ödülleri verilirken büyük erkekler kategorisinde Antalya Manavgat GSK birinci, Sparta Qazaqstan Rafting Club ikinci, Tanos Rafting Club üçüncü olurken büyük kadınlar kategorisinde ise İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü birinci, Ataşehir Doğa Sporları ve Sanat Kulübü ikinci, İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü’nün diğer bir takımı da üçüncü oldu.

Küçük kadınlarda da Rafting Team Verona-F.I.RAFT birinci, Antalya Manavgat GSK ikinci, Sarsala SK üçüncülüğü elde ederken; Küçük Erkekler kategorisinde Köprülü Kanyon DSK birinci, ÇAYKUR SK ikinci, Movimento E Natura-F.I.RAFT üçüncü oldu.

Büyük Karışık kategorisinde Ardeşen Belediyesi SK birinci, Hakkari Doğa Sporları GSK ikinci, Genç GSK üçüncü oldu. Küçük Karışık kategorisinde de Movimento E Natura-F.I.RAFT birinci, Movimento E Natura-F.I.RAFT diğer takımı ikinci, Sarsala SK üçüncü oldu.