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Türkiye’de 7 tane vardı 8.si Yozgat’a yapılıyor

Yozgat’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce hayata geçirilecek bebek kütüphanesi ile bebeklerin ve çocukların erken yaşta kitapla tanıştırılması amaçlanırken ebeveynlerin de çocuklarıyla etkileşimleri güçlendirilecek.

YOZGAT 30.11.2021, 12:00
Türkiye’de 7 tane vardı 8.si Yozgat’a yapılıyor

Yozgat’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce hayata geçirilecek bebek kütüphanesi ile bebeklerin ve çocukların erken yaşta kitapla tanıştırılması amaçlanırken ebeveynlerin de çocuklarıyla etkileşimleri güçlendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 0-3 yaş arası ve okul öncesi grubundaki çocukların ileriki yaşlarda kitap okuma alışkanlığı edinmeleri için ve bu yaşlarda alacakları eğitimin öneminden dolayı bebek kütüphaneleri kurulması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 8. bebek kütüphanesi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay öncülüğünde Yozgat’a kazandırıldı. Dört yol mevkiinde Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlük binası bahçesinde bulunan ve eskiden kütüphane olarak kullanılan müstakil binanın bebek kütüphanesine dönüştürülmesi için tadilat ve yenileme çalışmaları başlatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsisi yapılan binada restorasyon çalışmaları 6 ay sonra tamamlanacak ve bebek kütüphanesi, ebeveyn ile çocuklarına hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye’de 7 tane olan bebek kütüphanesinin 8.sinin Yozgat’a kurulacağını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, “Bebek kütüphaneleri projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen çok özel bir proje. Bu projenin ilimize kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a çok teşekkür ediyorum. Proje kapsamında çocukların erken yaşlarda kitapla tanışmasının sağlanmasının dışında ebeveynleriyle ilişkilerini güçlendirerek aile arasında okumanın desteklenmesi de amaçlanıyor. Tamamen çocuklar ve aileleri düşünülerek özel olarak hazırlanan bir projeden ilk etapta 0-3 yaş arası çocuklar ve ebeveynleri yararlanacak” dedi.

Kütüphanenin bebekler ve çocukların ebeveynleriyle olan ilişkilerini güçlendireceğini de söyleyen Çiftçi, “Biz burada bebeklerin ve çocukların ebeveynleri ile olan ilişkilerini güçlendirerek anne ve çocukları arasında etkileşimli okumayı da destekleyerek aslında anneyi de bir kütüphane kullanıcısı okur yapmayı hedefliyoruz. Burası bebeğin gözünden bakıldığında oyun alanı, annenin gözünden bakıldığında ise bir kütüphane olacak” şeklinde konuştu.

Bebek kütüphanesi bünyesinde ebeveynlere yönelik danışmanların da olacağını belirten Çiftçi, “Yozgat Bozok Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli eğitmenlerimiz, bebek kütüphanemize gelecek ve annelere yönelik haftalık eğitimleri olacak. Annelerimiz merak ettikleri konuları uzmanlarımıza sorup öğrenebilecekler. Bu proje ile küçük çocuğu olan annelere biz yaşam alanı oluşturmak istedik. Anneler oraya geldiğinde nefes almış olacaklar” ifadelerine yer verdi.

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