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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yerköy İlçesini ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yerköy İlçesini ziyaret etti

YOZGAT 06.09.2021, 12:51
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yerköy İlçesini ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yerköy İlçesini ziyaret etti

Rifat Hisarcıklıoğlu, ilçede vefat eden Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ardından, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na yeni seçilen Çoşkun Kahraman’ın kızı Merve ile Tekin’in düğün törenine katılıp, nikah şahitliklerini yaptı. Hisarcıklıoğlu ayrıca Yerköy Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Meclis üyeleriyle bir araya gelerek iş dünyasının sorun ve dileklerini dinledi, istişarede bulundu.

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