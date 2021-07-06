Tur teknesinin batmasıyla yaşamını yitiren çocuk Yozgat’ta toprağa verildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tur teknesinin batması sonucu boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz memleketi Yozgat’ta toprağa verildi.

Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından amcası Adem Yılmaz tarafından teslim alınan Yunus Emre Yılmaz’ın cenazesi, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Abdurrahmanlı köyüne getirildi.

Yılmaz’ın cenazesi köydeki camide öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Yılmaz’ın yakınları gözyaşlarını tutamazken olay günü Fransa’da olan baba Servet Yılmaz’da cenaze törenine katıldı.

Fransa’dan tatil için Muğla’ya geldikleri öğrenilen ve olayda yaralanan anne Narin Yılmaz ile abla Ravza Yılmaz’ın (4) durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.