Tarihi Roma Hamamı’nda çevre düzenlemesi başlayacak

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Roma Hamamı’nın turizme kazandırılması amacıyla çevre düzenlemesi çalışmaları başlayacak.

Sarıkaya ilçesindeki 2 bin yıllık Roma Hamamı’nda çevre düzenlemesi yapılacağını belirten Yozgat Valisi Ziya Polat, kültürel mirasın kentin önemli yapılarından biri olduğunu söyledi.

Roma Hamamı’nın biran önce turizme kazandırılması için çevre düzenlemesine başlayacaklarını ifade eden Vali Polat, “Roma Hamamı yanında bulunan valilik misafirhanesi ve bir apart yıkılacak. Yıkılan alanlara turist karşılama alanı oluşturulacak. Tarihi alan içerisinde gezinti yolu ve fotoğraf çektirilmesi için teras yapılacak. Turist geldiğinde Roma Hamamı’nı yakından görebilecek. Çevre düzenlemesinin projesi hazırlandı ve ihalesi yapıldı. İnşallah bu yıl içerisinde tamamlanacak” dedi.