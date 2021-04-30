Tam kapanmada denetimler yoğunlaştı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma süreci ile birlikte kent genelinde 514 personelle birçok noktada denetim gerçekleştirdi.

Yozgat’ta tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte denetimler yoğunlaştırıldı, sokakta bulunan vatandaşlar tek tek sorgulandı.

Yozgat’ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Yozgat şehir merkezinde emniyet müdürlüğü ekipleri, kapsamlı denetim gerçekleştirdi. 514 personel ile şehrin farklı bölgelerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduklarını belirten kişilere ve araç sürücülerine izin belgelerini sordu.

Vatandaşlar ise denetimden memnun olduklarını ve tam kapanma sürecine herkesin uymaları gerektiğini söyledi.