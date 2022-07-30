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Sorgun’da Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Günleri başladı

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde bu yıl ilki organize edelin Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Günlerinde firmalar sektörün paydaşlarıyla buluştu.

YOZGAT 30.07.2022, 14:39
Sorgun’da Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Günleri başladı

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde bu yıl ilki organize edelin Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Günlerinde firmalar sektörün paydaşlarıyla buluştu.

Sorgun Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin açılışı Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’nin konuşması ile başladı. Ekinci konuşmasında etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Amaçlarımız arsında paydaşlarıyla inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaları bir araya getirmektir. İlçemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir hayli firma var. Bu firmalar zaman zaman müşterileri ile iletişim kurmakta zorluk yaşıyorlardı. Amacımız bu etkinlik sayesinde sıkıntıları en aza ineceğini umuyoruz.” Dedi.

Etkinlik çerçevesinde bugün açılışı yapılan fuar, 7 Ağustos Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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