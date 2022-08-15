Sorgun Yaz Festivali tamamlandı

Sorgun Tabiat Parkında 12. Geleneksel Yağlı Güreş turnuvalarıyla başlayan Sorgun Yaz Festivali (SorFest), halk konserleriyle devam etti. Şakir Efendi Şehir Meydanında düzenlenen halk konserlerinin ilk gününde Yozgatlı sanatçılar Arif Şahin ve Murat Balaban ile romantik şarkıların güçlü yorumcusu Tuğçe Kandemir de sahne aldı. Sorgun Belediyesi’nin 2019-2022 yılları arasında gerçekleştirdiği birbirinden değerli projelerin açılışı ile devam eden ikinci gün etkinliğinde ise Mustafa Ceceli, Kurtuluş Kuş & Burak Bulut ve Elmas İler’i sahne alarak konser için gelen vatandaşları şarkılarıyla eğlendirdi. Festival Esra Şahbaz, Gökhan Ay, Murat İnce ve Ahmet Şafak konseri ile son buldu.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci festival boyunca kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür ederek, “12. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başladığımız ve halk konserleri ile devam ettirdiğimiz SorFest’te birbirinden ünlü ve değerli sanatçılarımızı hemşerilerimizle buluşturduk. İlk gün olduğu gibi festivalin son gününde de binlerce vatandaşımız konser alanını hınca hınç doldurdu. Sorgun’umuza yakışır bir şekilde 4 gün boyunca düzenlediğimiz festivalimizde vatandaşlarımız birçok değerli sanatçı ve her gün birbirinden farklı etkinliklerle doyasıya eğlendiler. Festivalimiz boyunca misafir ettiğimiz değerli sanatçılarımıza, bizi yalnız bırakmayan kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Seneye birbirinden farklı ve güzel etkinliklerle görüşmek dileğiyle.” açıklamalarında bulundu.