Sorgun HEM’den “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” sergisi

Yozgat Sorgun Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından “Hayat boyu öğrenme” haftası münasebetiyle yıl sonu sergisi açıldı. Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda açılışı gerçekleştirilen sergiye Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkan Vekili Mesut Temur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, davetliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Sorgun HEM Müdürü Veysel Koçak, bakanlığın yaptığı düzenleme ile 1-7 Haziran tarihleri arasının, “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” olarak kutlandığını söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisinin 1 hafta süreceğini ve pek çok etkinlik gerçekleştireceklerini ifade eden Koçak “Bu yıl Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak 1 Eylül 2022 den 31 Mayıs 2023 tarihine kadar 73 alanda 590 kurs açtık, bu kurslarımıza 11 bin 854 kursiyer katılım sağladı. Bu gün bu kurslarda yapılan el emeği göz nuru işlerimiz burada sergileniyor. Daha fazla kurs açmak ve kursiyere ulaşmak için tüm paydaş ve kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Açılış konuşmasının ardından müzik ve folklör gösterilerinin sona ermesinin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar sergiyi gezdi.