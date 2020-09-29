Sorgun Belediyespor Yöneticisi Kaya’dan federasyona tepki
OZGAT’IN SORGUN BELEDİYESPOR VOLEYBOL TAKIMI YÖNETİCİLERİNDEN DURAK KAYA, GEÇEN HAFTA ÇARŞAMBA GÜNÜ SORGUN KAPALI SPOR SALONU’NDA OYNANAN SORGUN BELEDİYESPOR-SPOR TOTO MAÇINDA YAŞANAN OLAYLAR NEDENİ İLE TEDBİRLİ OLARAK DİSİPLİN KURULUNA SEVKEDİLMESİNE İSYAN ETTİ.
Yozgat’ın Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı yöneticilerinden Durak Kaya, geçen hafta Çarşamba günü Sorgun Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Sorgun Belediyespor-Spor Toto maçında yaşanan olaylar nedeni ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevkedilmesine isyan etti.
Kaya, ellerinde olayları çıkaran ve tribünlere saldıranların Spor Toto Baş Antrenörü Serdar Uslu ve Spor Toto yöneticilerinden Mehmet Kuban olduğuna dair görüntüler bulunduğuna dikkat çekerek “Türkiye Voleybol Federasyonu’nu adaletli davranmaya çağırıyoruz. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere tribün demirlerine tırmanarak protokolde bulunanlara saldırmaya çalışan Serdar Uslu’nun kendisidir. Bazı görevliler ve isimleri federasyona bildirilen seyircilerin bulunduğu tribüne saldıran da Mehmet Kuban isimli şahıstır. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Mehmet Kuban’ın o tribünde ne işi var. Orada ne bir kulüp görevlisi, ne de bir yönetici var. Mehmet Kuban oraya çıkarak oturanlara saldırmıştır. Tribün demirlerine tırmanan Spor Toto Voleybol takımının Baş antrenörü Serdar Uslu ve diğer tribüne saldıran Mehmet Kuban, bu sportmenliğe aykırı çirkin hareketinden dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiyor ve bir sonraki Fenerbahçe maçına elini kolunu sallayarak çıkıyor. Ben de hiçbir sportmenliğe aykırı bir davranışım olmadığı halde tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk ediliyorum. Bu adaletsizlikten vaz geçilmediği sürece konunun takipçisi olup ve bu video görüntülerle konuyu Spor Bakanlığımıza taşıyacağım” dedi.
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:18
|Akşam
|18:57
|Yatsı
|20:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0