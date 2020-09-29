banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kalp çarpıntısını dikkate alın
Kalp çarpıntısını dikkate alın
Öğrenci şehirlerinde evler boş kaldı...
Öğrenci şehirlerinde evler boş kaldı...
Ani yağışa dikkat! İstanbul için sağanak ve sel uyarısı
Ani yağışa dikkat! İstanbul için sağanak ve sel uyarısı
Perotti için son görüşme!
Perotti için son görüşme!

Sorgun Belediyespor Yöneticisi Kaya’dan federasyona tepki

OZGAT’IN SORGUN BELEDİYESPOR VOLEYBOL TAKIMI YÖNETİCİLERİNDEN DURAK KAYA, GEÇEN HAFTA ÇARŞAMBA GÜNÜ SORGUN KAPALI SPOR SALONU’NDA OYNANAN SORGUN BELEDİYESPOR-SPOR TOTO MAÇINDA YAŞANAN OLAYLAR NEDENİ İLE TEDBİRLİ OLARAK DİSİPLİN KURULUNA SEVKEDİLMESİNE İSYAN ETTİ.

YOZGAT 29.09.2020, 17:17
1
Sorgun Belediyespor Yöneticisi Kaya’dan federasyona tepki

Yozgat’ın Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı yöneticilerinden Durak Kaya, geçen hafta Çarşamba günü Sorgun Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Sorgun Belediyespor-Spor Toto maçında yaşanan olaylar nedeni ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevkedilmesine isyan etti.

Kaya, ellerinde olayları çıkaran ve tribünlere saldıranların Spor Toto Baş Antrenörü Serdar Uslu ve Spor Toto yöneticilerinden Mehmet Kuban olduğuna dair görüntüler bulunduğuna dikkat çekerek “Türkiye Voleybol Federasyonu’nu adaletli davranmaya çağırıyoruz. Fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere tribün demirlerine tırmanarak protokolde bulunanlara saldırmaya çalışan Serdar Uslu’nun kendisidir. Bazı görevliler ve isimleri federasyona bildirilen seyircilerin bulunduğu tribüne saldıran da Mehmet Kuban isimli şahıstır. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Mehmet Kuban’ın o tribünde ne işi var. Orada ne bir kulüp görevlisi, ne de bir yönetici var. Mehmet Kuban oraya çıkarak oturanlara saldırmıştır. Tribün demirlerine tırmanan Spor Toto Voleybol takımının Baş antrenörü Serdar Uslu ve diğer tribüne saldıran Mehmet Kuban, bu sportmenliğe aykırı çirkin hareketinden dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiyor ve bir sonraki Fenerbahçe maçına elini kolunu sallayarak çıkıyor. Ben de hiçbir sportmenliğe aykırı bir davranışım olmadığı halde tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk ediliyorum. Bu adaletsizlikten vaz geçilmediği sürece konunun takipçisi olup ve bu video görüntülerle konuyu Spor Bakanlığımıza taşıyacağım” dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 29 Eylül 2020
İmsak 05:27
Güneş 06:52
Öğle 12:59
İkindi 16:18
Akşam 18:57
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0