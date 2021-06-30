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Sorgun Belediyesi’nin sondaj çalışmaları devam ediyor

Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından ilçenin su ihtiyacını karşılayan ana depolara takviye olarak yeni su kaynaklarının bulunması için sondaj çalışmalarımız devam ediyor.

YOZGAT 30.06.2021, 16:28
Sorgun Belediyesi’nin sondaj çalışmaları devam ediyor

Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından ilçenin su ihtiyacını karşılayan ana depolara takviye olarak yeni su kaynaklarının bulunması için sondaj çalışmalarımız devam ediyor.

İki farklı noktada yürütülen sondaj çalışmalarını yerinde inceleyen Sorgun Belediye Başkanımız M. Erkut Ekinci, “Sondaj çalışmalarını yürüttüğümüz iki farklı nokta var bunlar; Aydınlıkevler Mahallesi burada 105 metre, diğeri de Bağlarbaşı mevkii 145 metrede sondaj çalışması devam ediyor. Ne yazık ki henüz su kaynağına ulaşamadık, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte bahçe sulamasının yaygınlaşması ilçemizde ki su sıkıntısını ciddi bir boyuta taşımıştır. Bu konuda hemşerilerimizin duyarlı olmasını rica ediyorum ”dedi.
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