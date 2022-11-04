Sorgun Belediyesi kurduğu beton santrali ile kendi ihtiyacını kendi karşılıyor

Yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği üretim odaklı uygulamalarla adından söz ettiren Sorgun Belediyesi, örnek bir projeye daha imza atarak ilçeye beton santrali kazandırdı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ‘üretken belediyecilik’ sloganıyla seçim kampanyasını yürüten ve 3.5 yılı aşkın süredir ilçeye yaptığı yatırımlar ve çalışmalarla adından söz ettiren Sorgun Belediyesi, ilçede kaliteyi artıracak, çalışmaları hızlandıracak ve maliyetleri düşürecek beton santralini faaliyete geçirmeye başladı.

Hayata geçireceği hizmet ve projelerde kullanılmak üzere kendi beton ve beton ürünlerini üretmeye başlayan Sorgun Belediyesi, günde 400 ila 500 metreküp beton üretiyor.

Üretken belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Yeni kurduğumuz beton santrali ile beraber kendi betonumuzu kendimiz üretmek üzerine yoğunlaşıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi’nin üretken belediyecilik sloganıyla seçim kampanyasını yürütmüştük. O çerçevede mümkün olduğu kadar kendi ihtiyaçlarımızı kendimizin göreceği işlerle belediye hizmetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Beton santrali de bunlardan bir tanesi. Beton santralimiz yaklaşık günde 400-500 metreküp üretim kapasitesine sahip. Bu kapasite bizim için şu anda yeterli. İlerleyen zamanlarda bunu artırabiliriz. Ama şu an için beton santraliyle ilgili sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere yoğunlaşıyoruz.” dedi.