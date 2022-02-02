banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bafetimbi Gomis resmen Galatasaray’da
Bafetimbi Gomis resmen Galatasaray’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’ya gidiyor
Ozan Tufan dönüyor
Ozan Tufan dönüyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19’a yakalandı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19’a yakalandı

Sorgun Belediyesi karla mücadelede tam not aldı

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı ile birlikte vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 7 gün 24 saat esasına göre karla mücadele eden Sorgun Belediyesi, ilçe halkından tam not aldı.

YOZGAT 02.02.2022, 17:27
Sorgun Belediyesi karla mücadelede tam not aldı

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı ile birlikte vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için 7 gün 24 saat esasına göre karla mücadele eden Sorgun Belediyesi, ilçe halkından tam not aldı.

Son on yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Yozgat’ta, Sorgun Belediyesi oluşturduğu karla mücadele ekipleriyle, karın yağdığı ilk günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdü. İlçede ana arterlerin ve mahalle yollarının kapanmaması için gece gündüz çalışan Sorgun Belediyesi, bin 100 ton tuz ve kum kullandı. 350 personel ve 25 iş makinasıyla karla mücadele eden Sorgun Belediyesi, kar yağışının olumsuz etkilerini gidermek için ilçenin tüm noktalarında özveri ile çalıştı.

Karla mücadele çalışmalarında ekip arkadaşlarıyla gece gündüz saha da olan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, karla mücadeleyi aralıksız sürdürdükleri için tüm olumsuzlukları ortadan kaldırdıklarına dikkat çekti.

Karla mücadele çalışmalarını başarılı ve sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını söyleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Ekiplerimiz yaz aylarından itibaren araçların teknik bakımları ve kullanılacak olan tuz, solüsyon gibi malzemelerin teminini yaptı. Yolların kapanması durumunda hareket kabiliyetinin ne şekilde sağlanacağı konularını da masaya yatırarak kriz masası ekibi oluşturduk ve yolların tuzlaması için depolarımız da bin 100 ton tuzu hazır bulundurduk. Kar yağışının başlamasıyla birlikte 350 personel ve 25 iş makinesi ile şehir genelinde hazır vaziyette mücadelemizi sorunsuz tamamladık. Belediyemiz tüm birimleri ile gece gündüz demeden sahadalar bizler de sürekli takibindeyiz. Hangi saatte hangi mahalle temizleniyor anlık bildirim alıp vatandaşlarımıza da bilgi veriyoruz. Çok şükür şuana kadar bir sorun yaşamadık. Tüm hemşehrilerimizin sağlığı ve can güvenliği bizlere emanet sorunsuz bir kış geçirmek için 7/24 işimizin başındayız ” dedi.

Akaryakıt dolumu sahada yapıldı

Sorgun Belediyesi, çalışmaların sekteye uğramamasının yanı sıra iş gücü ve zamandan tasarruf sağlamak adına da yoğun çaba harcayarak, daha hızlı ve etkin mücadele için iş makinesi ve araçların şantiye yerine çalışma alanlarında dolum yapmalarını sağladı. Bu sayede bölgesel çalışmanın kitlesel hale getirilmesine ön ayak olmasıyla da sürecin başarılı şekilde tamamlanmasını sağladı.

Başkan Ekinci, ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür etti

Başkan Ekinci, karla mücadeleyi değerlendirdiği açıklamasının devamında öncelikle sahada görev alan ve büyük bir özveri örneği sergileyerek sürecin başarılı olmasında büyük pay sahibi olan personellere teşekkür etti. Ekinci, “Kar yağışıyla birlikte oluşturulan kriz merkezi nezdinde sahaya inerek özverili çalışma gerçekleştiren tüm birimlerimize şahsım ve Sorgun halkı adına teşekkür ediyorum. Gündüz ve gece olarak iki vardiya halinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için fedakârca çalışma gerçekleştiren, yolların açık kalmasını sağlayarak sosyal hayatın devamlılığına katkı veren çalışma arkadaşlarımız bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Tüm ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11