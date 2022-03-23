Sorgun Atıksu Arıtma Tesisi, ağustos ayı itibariyle devreye alınacak

Su ve atıksu hizmetlerinin tedarikinden bertarafına kadar, insan odaklı, çevreye duyarlı, uluslararası standartlarla çalışmalarını sürdüren Sorgun Belediyesi, ilçeye yapılacak olan atık su arıtma tesisini ağustos ayı itibariyle devreye almayı planlıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriöz Deresi yakınlarına inşa edilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sorgun Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin, 2022 yılı Ağustos ayı itibariyle devreye alınması planlanıyor.

Sorgun’un su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ilçe halkına temiz bir gelecek bırakılması amacıyla toplam 9 milyon 440 bin 811 avro bütçe ile hazırlanan projenin yüzde 85’i Avrupa Birliği, yüzde 6’sı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüzde 9’u ise Sorgun Belediyesi tarafından finanse edilecek.

9 bin 100 metreküp/gün kapasiteli Sorgun Atıksu Arıtma Tesisinin devreye alınmasıyla hem Eğriöz Deresi’nin hem de Gelingüllü Rezervuarının su kalitesinin iyileşmesine katkı sağlanacak.

Uzun havalandırmalı aktif çamur prosesine uygun olarak tasarlanan Sorgun Atıksu Arıtma Tesisi, ızgara binası, havalı kum ve yağ tutucu tankları, anaerobik tanklar, havalandırma tankları ve son çökeltme tankları, tesiste, biyolojik olarak fosfor, azot ve karbon giderimini sağlayacak. Oluşan çamurun bertarafı için ise geri devir, fazla çamur pompa istasyonu, mekanik yoğunlaştırıcılar ve çamur susuzlaştırma üniteleri konumlandırılacak.

Proje kapsamında Atıksu Arıtma Tesisi yapım çalışmaları ile Sorgun Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’ne teknik destek sağlanarak kapasite güçlendirme çalışmaları yürütülüyor. Diğer yandan ise Sorgun halkına yönelik çevresel farkındalık artırma etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ilçede çocuklar ve kadınlar için çevresel farkındalığın geliştirilmesi ve proje görünürlüğüne katkı sağlanması amacıyla 22-25 Mart 2022 tarihlerinde seminerler düzenleniyor.