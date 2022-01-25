Sokakta doğum yapan köpeğe sahip çıktılar

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabasında kar yağışı ve ağır kış şartları altında doğum yapan sokak köpeği ile 11 yavrusuna 10 yaşındaki Alperen Atıl ve iki arkadaşı sahip çıktı.

Soğuk kış gününde anne ve yavru köpekleri üşümesin diye onlara sıcak bir yer yapan Alperen ve 2 arkadaşı, biriktirdikleri okul harçlıkları ile anne ve yavru köpekler için fırından ekmek alıp besleme başladılar.

Araplı Kasabasında yaşayan ilkokul 4.sınıf öğrencisi Alperen Atıl ve iki arkadaşı, 20 gün önce sokakta donmak üzereyken buldukları sokak köpeği ve 11 yavrusunu alıp evlerinin kömürlüğüne taşıdı. Anne köpek ve yavruları için ilk olarak sıcak bir yer yapan 3 arkadaş, daha sonra biriktirdikleri okul harçlıkları ile fırından ekmek alıp anne ve yavrularını beslemeye başladılar.

Anne ve yavruları üşümesin diye onlara bir yer yaptığını söyleyen 10 yaşındaki Alperen Atıl “20 gün önce anne ve yavrularını sokakta donmak üzereyken buldum. Daha sonra onları alıp evimizin kömürlüğüne getirdim. Onları eski battaniye sarıp ısıttım. Daha sonra fırından ekmek alıp karınlarını doyurdum. 20 gündür onlara ben bakıyorum. İnsanların bu soğuk kış günlerinde hayvanlara karşı biraz daha hassas olmalarını isterim” dedi.