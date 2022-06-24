Şefaatli’de 10 köyde çilek bahçeleri kurulacak

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde “Çilek Koparan Eller” projesi doğrultusunda 10 farklı köyde çilek bahçeleri kurulacak.

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde kaymakamlık tarafından hazırlanan ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen proje doğrultusunda “Çilek Koparan Eller” projesi hayata geçirildi. İlçede 10 farklı köyde yüzde 70 hibeli 3’e dekar olmak üzere toplam 30 dekar alanda çilek bahçeleri kurulacak. Dar gelirli ailelere yönelik düşünülen projede ilçe merkezine kurulan çilek bahçesini gezen Yozgat Valisi Ziya Polat, Kaymakam Muhammed Fatih Günlü’den bilgi aldı.

Vali Polat, ilçe ziyaretinde Şefaatli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret ederek, burada üretilen el dokuması kilimleri inceledi ve kooperatifin faaliyetlerini yerinde gördü. Vali Polat ve beraberindeki heyet daha sonra “Şefaatli Kazı ORAN ile Yetişiyor Projesi" doğrultusunda, tarımsal üretim merkezine dönüştürülen ve kaz üretimi yapılan eski cezaevi binasını inceledi.

Geçen yıl ilçe merkezinde kurulan çilek bahçesini de gezip ailelerle sohbet eden Vali Polat, Şefaatli ilçesini kaz ve çilek merkezine dönüştüreceklerini söyledi. Vali Polat, “Dar gelirli vatandaşlarımızın istifadesine sunulmak üzere hazırlanan kaz ve çilek projelerinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlçemizde 10 farklı köyde 30 dekar alanda çilek bahçesi oluşturacağız. Vatandaşlarımız hem burada üretecek hem de ev ekonomilerine katkıda bulunacak.” dedi.