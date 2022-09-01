Sarıkaya ilçesine yapılacak kütüphanenin protokolü imzalandı

Yozgat’ta her ilçeye yaşayan bir kütüphane projesi doğrultusunda Sarıkaya ilçesine yaptırılacak olan kütüphanenin protokolü düzenlenen tören ile imzalandı.

Yozgat Valiliği makam toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi katıldı.

“Projenin yüzde 50’sini bakanlık yüzde 50’sini ise belediye karşılayacak”

İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’a yapılacak yatırımları yerine getirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. Vali Polat, “Her ilçemize yaşayan güzel bir kütüphane projemiz doğrultusunda, Sarıkaya ilçemizde kütüphane yapımı için Belediye Başkanlığımız ve Kültür Bakanlığımızla kamu eliyle kütüphane yapımı protokolü imzaladık. Yüzde 50’sini Kültür Turizm Bakanlığımız karşılayacak. Yüzde 50’sini ise Sarıkaya Belediyesi karşılayacak. İnşaatını Sarıkaya Belediyesi yapacak. Bina bittikten sonra belediyemiz binayı Kültür Turizm Bakanlığımıza devredecek. İç kısımlarını bakanlığımız yapacak inşallah en kısa sürede Sarıkaya ilçemizdeki insanımızın, yavrularımızın ve vatandaşlarımızın emrine hizmetine sunacağız. Sadece kütüphane olarak değil yaşayan kütüphaneler yapıyoruz. İçinde oturma salonları, atölyelerinin olduğu bahçesinde bir kafeteryanın olduğu bir yaşam merkezi şeklinde kullanılmasını planladık.” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ise projede emeği geçenlere teşekkür ederek her yaş kesimine hitap eden kütüphaneleri Yozgat’ta inşa ettiklerini söyledi.

“55 milyonluk proje”

Sarıkaya ilçesinde 3 bin metrekare alan üzerine kütüphane kurulacağını söyleyen Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de “Bu ciddi bir proje. İlçeler bazında en büyük kütüphane olacak. İçerisinde çocuk kütüphanesinden tutun da çocuklarını kütüphaneye getiren ailelerin vakit geçirebileceği, sosyal donatım alanlarında bulunduğu bir alanda yaşayan kütüphane yapacağız. İlçemizin çehresini değiştireceğine gerçekten inanıyorum çünkü değerli bir yer ve değerli bir proje. Bu projemiz tefrişatı ile beraber yaklaşık olarak 55 milyon civarında bir maliyeti var. Çok ciddi maliyetli bir iş. Bunun içindeki tefrişatı bakanlığa ait olacak ama binanın yapım ihale sürecini belediyemiz yapacak. Bunun yüzde 50’si kamu eliyle projesi kapmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak geri kalan yüzde 50’si ise belediyemizin öz sermayesinden karşılayıp bitirdikten sonra Cumhuriyetin 100. yılında çocuklarımıza armağan etmek istiyoruz. Kütüphanemizi 2023 yılına yetiştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.