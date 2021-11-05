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Sarıkaya ilçesine 24 derslik okul

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıkaya Belediye Başkanlığı arasında, Sarıkaya İlçesine yapılacak olan 24 derslikli Anadolu Lisesi’nin protokolü, düzenlenen törenle imzalandı.

YOZGAT 05.11.2021, 12:12
Sarıkaya ilçesine 24 derslik okul

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıkaya Belediye Başkanlığı arasında, Sarıkaya İlçesine yapılacak olan 24 derslikli Anadolu Lisesi’nin protokolü, düzenlenen törenle imzalandı.

Valilik Makam toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer katıldı.

Tören öncesi bir açıklama yapan Vali Ziya Polat, “Okul olunca eğitim olunca ayrı bir heyecan duyuyoruz. Biliyorsunuz sevdamız eğitim dedik. Geldiğimiz yıldan itibaren 18 tane eğitim yuvasını yiğitler şehri Yozgat’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu arsa karşılığı okul yapımı protokol çerçevesinde yapılacak okulun ayrıntılarını arkadaşlarımız söyledi. Önemli olan eğitim yuvasının Yozgat’ımıza kazandırılmasıdır. Burada emek veren Kayseri’de ki büyüklerimize, işadamlarımıza, Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze, Çevre Müdürümüze, Kaymakam beye teşekkür ediyorum. Dersliklerimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Yozgat’ımızda çok fazla sıkıntımız yok. İnşallah eğitim kalitesi ile ilgili de arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Biz eğitimi sadece dört duvar içinde olmadığını, eğitimin hayatın her alanında olduğunun bilincinde olmamız lazım. Bu konuda sadece öğretmen arkadaşlarımız değil tüm kamu kurum ve kuruluşları eğitimin emrinde demiştik ve hala da diyoruz. Bu çocuklarımızın ve milletimizin emrindeyiz. İnşallah okulumuzda en kısa sürede açılır. Sarıkaya’da hedeflediğimiz eğitim seviyesinin iyi olması için bu sene milli Eğitim Müdürümüz, başkanımızla bir lisemizi de hayata geçirmemiz lazım diye düşünüyoruz. İnşallah onu da bu sene gerçekleştiririz. Sarıkaya’mıza, Yozgat’ımıza, eğitim camiamıza hayırlı olsun. Hayırsever işadamlarımıza da saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise; “Yozgat’ta ihtiyaçlara binaen yeni okulların yapılması büyük bir özveri ve gayretle çalışıyoruz. Bugünde Sarıkaya ilçemize Anadolu Lisesi yapılmasıyla ilgili protokol imzalanacak. Bu protokol hayırsever iş insanı tarafından gerçekleştirilen ve bazı illerimizde yapılacak olan okullar kapsamında ilimizin de seçilmiş olması bizim için mutluluk verici. Protokolü Belediye Başkanımız, Çevre şehircilik Müdürümüz ve Milli eğitim müdürü olarak biz imzalanacağız. Yapımı iş adamının ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde takas yöntemiyle arsa yapımı okul yapımı çerçevesinde inşallah Sarıkaya Belediyesi tarafından yapılacak. Ben hayırlı olmasını diliyorum.”diye konuştu.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel; ise “Valimizin önderliğinde bu protokolü imzalamaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye genelinde daha önceden hem Çevre şehircilik bakanlığı hem de Milli Eğitim bakanlığı ile bir hayırsever işadamı büyüğümüzün yaptığı protokol çerçevesinde Türkiye genelinde 20 tane okul yapımı söz konusuydu. Bunlardan bir tanesi de değerli büyüklerimizin sayesinde ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz Sarıkaya ilçemizde bir 24 derslikli Anadolu Lisesi yapımı konusunda mutabakata varmış durumdayız. Bu çerçevede Sarıkaya belediyesi tarafından yaptırılacak olan 24 derslikli Anadolu Lisesi karşılığında Çevre şehircilik il müdürlüğü tarafından ihale bedeli kadar bize arsa tahsisi gerçekleştirilecek. Bu çerçevede bizde ilçemizde eğitimin kalitesinin artması ve çocuklarımızın daha iyi bir şekilde eğitim alabilmesi için bunu imzalamaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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