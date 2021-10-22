Saraykent’te hasta ve yaşlılar için evde ‘evde nüfus cüzdanı’ uygulaması

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde ikamet eden yaş, hastalık ve bedensel engelleri nedeniyle nüfus müdürlüklerine gidemeyen vatandaşların yeni kimlik kartları evlerinden teslim ediliyor.

Çipli kimlik kartı almak isteyen hasta, yaşlı ve engellileri Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz ile ziyaret eden nüfus memurları, parmak izinden fotoğraf çekimine kadar tüm işlemleri vatandaşların evlerinde tamamladı. Yapılan işlemlerin ardından çıkan yeni kimlik kartları, vatandaşların evlerine gönderileceği bildirildi.

İlçede vatandaşların birçoğunun hala eski kimlik kartlarını kullandığını söyleyen Kaymakam Ali Açıkgöz, bazı vatandaşların yaşlılık veya hastalıktan dolayı kimlik kartlarını değiştiremediğini dile getirdi. Kaymakam Açıkgöz, "Biz de 75 yaş üzeri vatandaşlarımızı ziyaret ederek yeni kimlik kartı başvurularını evlerinde alıyoruz. Vatandaşımız nüfus müdürlüğümüze gelmesine gerek kalmadan tüm işlemleri yapabiliyoruz." dedi.

Saraykent ilçesi Benli köyünde ikamet eden Gülizar Turgut ise hizmetten duyduğu memnuniyeti belirterek ilgililere teşekkür etti.