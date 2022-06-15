Şampiyonadan Türkiye derecesiyle dönen öğrenciler coşkuyla karşılandı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yapılan Rafting Okul Sporları Türkiye finallerinde Türkiye 2.’si olan Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Takımı ve Türkiye 3.’sü olan Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesi Kız Takımı, Yozgat’ın Çekerek ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Rize’nin Ardeşen ilçesi Fırtına Deresi üzerinde bulunan parkurda 11-12 Haziran günlerinde 12 ilden 260 sporcunun katılımıyla Rafting Okul Sporları Türkiye Finalleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Rafting Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirildi. Finallerde gösterdikleri başarı ile Türkiye 2.’liği ve 3.’lüğünü elde eden Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Takımı ve Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesi Kız Takımı Yozgat’ın Çekerek ilçesine döndü. Öğrencileri ilçe girişinde, Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ilçe halkı meşale ve coşkuyla karşıladı. Kaymakam Güzel ve Belediye Başkanı Çakır, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Öğrencileri elde ettikleri başarılar dolayısıyla tebrik eden Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, “Çekerek ilçesi olarak Rize’nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen okullar arası rafting yarışmasına iki takımla katılmış olduk. Gençlerimiz erkekler Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak 2., Osman Durmaz Fen Lisesi kız öğrencilerimiz de 3. olarak yarışmayı tamamlamış oldular. Bu bizim için büyük onur ve büyük gurur. Çekerek’te verilen emeğin, verilen gayretin ve yapılan projenin meyve verdiği dönemdeyiz. Gençlerimiz sağ olsunlar bunu ispatlamış oldular. Biliyoruz ki bundan sonraki yarışmalarda ve her alanda Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyefendinin yerelden kalkınma dediği ve eğitimden turizme, ekonomiden sosyal ve kültürel her alanda kalkınmanın ve gelişmenin olması için emek verdiği bu projelerle inşallah gençlerimizde bunu kanıtlamış oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’a vermiş oldukları desteklerden dolayı, Sayın Valimiz Ziya Polat’a, öğretmen ve öğrencilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mahmut Yılmazer ise “Bizim için Yeni olan spor dalında Türkiye ikincisi olduğumuz için çok mutluyuz. Aslında ilk günkü yarışmada birinci olmuştuk. İkinci gün yarışlarında genel sıralamada ikinci olduk. Bu bizi daha çok hırslandırdı. İnşallah önümüzdeki yarışmalarda Yozgat’a, Çekerek’e birinciliği getirmek için elimizden geleni yapacağız. Rafting parkurunu ilçemize getiren ve bize farklı bir bakış açısı sunan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a, valimize, kaymakamımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Daha önce bu tarz bir sporun olmasının akıllarından dahi geçmediğini aktaran Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Ünsal da, "İlçemizde baraj vardı kullanımda değildi bizim girip bir şey yapabileceğimizi hayal bile edemiyorduk. 2 ay öncesine kadar hiçbir şey yoktu ortada. Beden eğitimi öğretmenimiz bize destek çıktı, bizi Ordu’ya götürdü ve orada 4. olarak Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandık. Türkiye Şampiyonasında da 3. olduk. Kimse bizden bunu beklemiyordu, biz de dahil olmak üzere. Oraya 2 haftalık bir antrenmanla gittik. Bize verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beye ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.