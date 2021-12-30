Sakarya Caddesi artık daha modern

Akdağmadeni Belediyesi tarafından Sakarya Caddesi’nde başlatılan düzenleme çalışması tamamlandı.

Uzun yıllar geri planda kalmış ilçenin kalbi niteliğinde olan Sakarya Caddesi yeni kimliğine kavuşarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Sakarya Caddesi yenileme çalışmalarının tamamlanarak hizmete açıldığını söyleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın “Öncelikle çalışma sürecinde desteklerini ve anlayışlarını eksik etmeyen cadde esnaflarımız ve değerli Akdağmadeni halkına teşekkür ediyorum. Sakarya Caddesi ilçemizin en eski caddesi olmasına rağmen gözden ırak kalmış. Yıpranmış yolu ve yetersiz aydınlatması ve çevre düzenlemesiyle ilçemize yakışmayan bir durumdaydı. Sakarya Caddesi’ne yakışır bir planlama yaparak öncelikle alt yapıda reform niteliğinde düzenlemeler yaptık. Yoğun geçen alt yapı çalışmaları sonucunda kaldırım, yol ve çevre düzenlemelerimizi bugün itibariyle tamamladık. Ülke olarak içerisinden geçtiğimiz bu zor günlerde Akdağmadeni Belediyesi olarak mazeret üretmeden vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. İlçemizin cazibe merkezi özelliğinin artması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Vatandaşlarımızın desteği, bizlerin gayretleriyle inşallah birçok güzel projeyi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sakarya Caddemiz yenilenen çehresiyle ilçemize hayırlı olsun” dedi.