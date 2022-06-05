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Sağlık çalışanları, Çamlık Milli Parkı’nda çevre temizliği yaptı

Yozgat’ta sağlık çalışanları "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla Yozgat Çamlığı’nda çevre temizliği ve çöp toplama etkinliği düzenlendi.

YOZGAT 05.06.2022, 13:11
Sağlık çalışanları, Çamlık Milli Parkı’nda çevre temizliği yaptı

Yozgat’ta sağlık çalışanları "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla Yozgat Çamlığı’nda çevre temizliği ve çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Yozgat Çamlığı Milli Parkı’nda düzenlenen etkinliğe çalışanlar ve aileleri katıldı. Etkinlikte “5 Haziran Dünya Çevre Günü” dolayısıyla Yozgat Çamlığı tabiat parkı bölgesinde çöpleri toplayarak çevrede piknik yapan ziyaretçilere de yaptıkları etkinlik hakkında bilgiler verdi.

Sağlık çalışanları etkinlik sonrası Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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