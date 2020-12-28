Rektör Karadağ, YOBU TV ve BOYSİS hakkında bilgilendirmelerde bulundu

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yakın zamanda hayata geçirilen BOYSİS BOZOK Mobil uygulaması, YOBUTV çevrimiçi video içerik platformu ve Endüstriyel Kenevir alanında yürütülen son çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rektörlük binasında düzenlenen basın toplantısında Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’ni aktif hale getirmek için çalıştıklarını söyleyen Rektör Karadağ, “Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için kurucu dekan atamalarıyla ilgili çalışma ve taleplerimizi YÖK’e bildirdik. "İnşallah 2021 yılında bu fakültelerimizde kurucu dekan ataması ve gerekli akademisyen sayısının tamamlamasını sağlayarak 2022 yılında öğrenci alıp eğitime başlamayı hedefliyoruz." dedi.

Pandemi döneminde uzaktan eğitime yönelik ciddi çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatan Karadağ, “Bu süreçte hem öğrenci hem de akademisyen odaklı çalışmalar yapıldı. Tamamen kendi imkanlarımızla oluşturulan BOYSİS uygulaması Türkiye’de pek çok üniversitenin dikkatini çekmiş ve bizimle irtibata geçmişlerdir. Pandemi sürecinde öğrencilerimizin uzaktan öğrenme deneyimlerini eksiksiz yaşamaları için android ve IOS işletim sistemleri ile uyumlu, BOYSİS ile entegre çalışan bir mobil uygulamayı da hayata geçirdik. Mobil uygulamamızda öğrencilerimiz ders konularını görüntüleyebilir, forum tartışmalarına katılabilir, ödevlerini gönderebilir, notlarını görüntüleyebilir ve bunlar gibi birçok etkinliği gerçekleştirebilirler." şeklinde konuştu.

Karadağ, YOBU TV’nin de üniversitenin en canlı, dinamik bilgi paylaşım sitesi olmasının yanı sıra bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerin canlı yayınlandığı, toplumu bilgilendirdiği bir platform olarak vazife göreceğini belirtti.

Endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşan üniversitede kenevir üzerine çalışmaların sürdüğüne dikkati çeken Karadağ, kenevirin sap ve lif kısımlarından ısı yalıtım malzemesi üretileceğini anlattı. Karadağ, "Hocalarımız ısı yalıtım malzemesi üzerine çalışma yaptı ve örnek ürünlerle ilgili patent çalışmalarımız sürmektedir. Amacımız, endüstriyel kenevirin inşaat endüstrisinde kullanılabilirliğinin araştırılması ve hafif, dayanıklı ve termal özelikleri yüksek yapı malzemesi elde edilmesidir." ifadelerini kullandı.