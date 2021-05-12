Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi

Yozgat’ta sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerinde Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yozgat’ta şehit aileleri ve yakınları ile il protokolü Ramazan Bayramı arifesinde Yozgat Şehitliğini ziyaret etti.

Şehitlikte düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Daha sonra şehit yakınları ve il protokolü şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Duygusal anların yaşandığı şehitlikte askeri görevliler de şehit yakınlarını yalnız bırakmadı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, “Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize hayırlı sağlıklı ömürler diliyoruz. Bu vatan böyle kolay elde edilmedi. İçerde ve dışarda halen mücadelemiz devam ediyor. Biz güçlü olmak zorundayız. İsrail Mescid-i Aksa’da saldırılarda bulunuyor biz Türkiye olarak dünyaya adalet sağlayan bir milletiz. Onun için Türkiye için değil dünya için güçlü olmaz zorundayız.

Bunun içinde mücadelemize devam etmemiz gerekiyor” dedi.