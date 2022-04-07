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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Moskova’nın, savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamak için, Rus hükümetine daha büyük maliyetler yüklemek için uluslararası çaba ve Ukrayna’nın yanında durma konusunda her zamankinden daha büyük bir kararlı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO’yu bölebileceğini düşündüğünün ifade ederek, “Ancak NATO daha güçlü ve daha birleşik" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "NATO, doğu kanadını güçlendirmek için Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya’da bulunanlara ek olarak Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya’da da çok uluslu savaş grupları kurdu” dedi.
‘Polis Haftası’ münasebetiyle Mevlid-i Şerif programı düzenledi
-Yozgat’ın Akdağmadeni İlçe Müftülüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 177’inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" münasebetiyle Mevlid-i Şerif programı düzenledi.
YOZGAT 07.04.2022, 17:43
-Yozgat’ın Akdağmadeni İlçe Müftülüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 177’inci yıl dönümü ve "Polis Haftası" münasebetiyle Mevlid-i Şerif programı düzenledi.
Merkez Haseki Camii’nde düzenlenen programda görevleri başında şehit düşen Polis Teşkilatı mensupları başta olmak üzere tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.
Programda İlçe Müftüsü Ali Tuna şehitler için dua etti.