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Otel odasında ölü bulundu
Yozgat’ta bir kişi, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.
YOZGAT 17.12.2020, 11:19
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Yozgat’ta bir kişi, kaldığı otelin odasında ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre olay Aşağı Nohutlu Mahallesi Bankalar Caddesi’nde meydana geldi. Bir süredir otelde kalan Özkan Pekdemir (55) bugün odasından çıkmadı. Bunun üzerine görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otele gelen polisler kanının açılması ile içeriye girdiklerinde Pekdemir’i hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Pekdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Pekdemir’in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Pakdemir’in geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü düşünülüyor.
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