Orman Yolu Caddesi düzenleme projesi başladı

Akdağmadeni Belediyesi ilçede başlattığı değişim ve dönüşüm çalışmalarına Orman Yolu Caddesiyle devam ediyor.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde belediye tarafından başlatılan Orman Yolu Caddesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor. İlk etap çalışmaların 15 gün süreceğini söyleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Bu sürede sağlık açısından oldukça zararlı olan kanserojen asbest içme suyu hatları değiştirilecek, yağmur suyu drenaj hatları yapılacak. İhtiyaç hissedilen bölgelerde kanalizasyon hattı yapımı tamamlanacaktır. Bu sayede hem sık sık arızalanan eski hatlar yenilenmesi hem asbestin yan etkisinden kurtulmak hem de yer altı kayıpların önüne geçilmesi planlanmaktadır.” dedi.

Yalçın çalışmalar sürecinde yaşanacak su kesintileri için vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirterek, “Çalışmalar tamamlandığında arızalar nedeniyle yaşanan su kesintilerinin önüne geçerek İbrahimağa Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, Ahishavi Mahallesi, Güneyli Mahallesi ve Emek Mahallemiz sağlıklı, sağlam bir yapıya kavuşacak.” şeklinde konuştu.

Alt yapı çalışmalarını 15 günlük bir sürede tamamlamayı planladıklarını da belirten Başkan Yalçın, “Çalışmalar tamamlanana kadar kıymetli vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz. İnşallah hat tamamlandıktan sonra çok daha sağlıklı bir içme suyuna kavuşmuş olacağız. Alt yapısını bu yıl içerisinde tamamlayacağımız Orman Yolu Caddemizi bahar aylarında başlatacağımız üst yapı çalışmalarıyla Akdağmadeni’mize yakışır hale getireceğiz.” ifadelerine yer verdi.