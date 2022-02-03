Okullar gönüllü öğretmenlerin desteği ile yenileniyor

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde yarıyıl tatilini fırsat bilen gönüllü öğretmenler, öğrencilerinin daha iyi bir ortamda eğitim görmeleri için okullarda yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan okulları yenileme projesi kapsamında gönüllü öğretmenler, okullarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. İlçede şu ana kadar 13 okulun yenileme çalışması tamamlanırken öğretmenler ikinci eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala okulun boya, badana, tadilat ve tamirat ile temizlik gibi işlerini yaparak örnek bir davranışa imza atıyor.

Gönüllü öğretmenler ile okulların yenileme çalışmalarına katıldığını belirten Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, şu ana dek 13 okulda yenileme çalışması yaptıklarını söyledi.

Ara tatili fırsat bildiklerini ve Şehit Nuri Çelik Ortaokulunda yenileme çalışmasına başladıklarını ifade eden Aksoy, “Öğrencilerimiz ara tatil dönemindeyken biz de yavrularımıza yeni bir yuva vermek istedik. O yüzden okullarımızdaki yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Yapılmış olan çalışmalarda bir fırça da biz vurup, adına ve rengine güzellik katmaya, aşk ile çalışmaya ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz tatil yaparken onların yuvalarını güzelleştiriyoruz. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için” şeklinde konuştu.