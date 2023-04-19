Oklavalar Ramazan tatlısı ve su böreği için dönüyor

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Yozgat’ta bayramda ikram edilecek su böreği ve tatlıların hazırlığı devam ediyor.

Yozgat’ta ramazan böreği ve tatlısının zahmetinden kaçınan bazı vatandaşlar, misafirlerine ikram etmek üzere imalathanelere siparişlerini verdi. Bayramdan yaklaşık 1 hafta önce siparişleri almaya başlayan işletmeler, gelen siparişler nedeniyle yılın en yoğun günlerini yaşıyor. Vatandaşların tatlı ve su böreği talebini karşılamak için çalışan işletmeler, siparişleri yetiştirmek için büyük emek harcıyor.

"Yoğunluğumuz 1 hafta önce başladı"

Yozgat’ta uzun yıllar esnaf olan tatlı ve börek işletmecisi Çetin Çiçek bayram dolayısıyla son bir haftada iş yoğunluğu yaşadıklarını söyleyerek, “Özellikle su böreği ve tatlı yapımında yoğunluğumuz 1 hafta önce başladı. Bayram için tatlı ve börek yapma imkanı olmayan vatandaşlarımız bize siparişlerini veriyor. Biz de en son arife gününe siparişlerini hazırlayıp teslim ediyoruz. Tatlı ve böreklerde kullandığımız tereyağı, yumurta, yoğurt hepsi doğal, organik ürünlerdir. Hijyenik ve güvenilir bir ortamda bu ürünleri üretiyoruz, vatandaşın memnuniyetini alıyoruz. Onların da bayram dolayısıyla yoğun talebi oldu. Bir tepsi tatlının fiyatı 275 lira, su böreği ise 200 liradan satışa sunuluyor” dedi.

İşletmede çalışan Elif Bulur da Ramazan Bayramı için tatlı ve su böreği ürettiklerini söyleyerek, “Bayram telaşımız başladı. Dün 35 tepsi börek yaptık, bugün daha fazla yapacağız. Arife gününe siparişleri yetiştirmek için çalışıyoruz. Burada aileme katkı da bulunuyorum. Elektrik, su ve mutfak masrafımı karşılıyorum. Evin ihtiyaçlarını gideriyoruz" dedi.