Öğrenciler, kütüphanede film molası verdi

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, il halk kütüphanesine gelen öğrenciler için film etkinliği düzenledi.

Yaşayan Kütüphane Projesi kapsamında Yozgat İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen film etkinliğine katılan öğrencilere, “Bizim Köyün Şarkısı” filmi izlettirildi. Keyifli vakit geçiren öğrenciler, ders yoğunluğunu biraz olsun üzerilerinden attılar.

Kütüphaneleri daha verimli vakit geçirilecek ortamlara dönüştürmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, “Kütüphaneye gelen çocuklarımız için mola arası etkinliği olarak film gösterimi yapmak istedik. Yaşayan Kütüphane Projesi kapsamında, kütüphanelerimizde etkinlikler yapılmaktadır. Kütüphaneleri sadece kitap okunacak yer imajının dışına çıkarıp, keyifli, güzel ve verimli vakit geçirmeyi sağlayan mekânlar haline getirmeyi amaçlıyoruz. İl ve ilçe kütüphanelerimizde çeşitli kültür ve sanat etkinliklerimiz devam ediyor” dedi.