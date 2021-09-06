Öğrenciler için kültür ve sanat gezisi düzenlendi

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sorgun Sosyal Hizmet Merkezinden okul destek projesine dahil olan 17 öğrenci, 5 bin 500 yıllık Çadır Höyük’te kazı çalışmalarını yerinde inceleme imkanı buldu.

Çadır Höyük’teki çalışmaları yerinde inceleyen ve tarihi yer hakkında yetkililerden bilgiler alan öğrenciler daha sonra Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde yarı değerli taşların işlendiği atölyedeki çalışmalara katıldı. Atölyede usta öğreticiler eşliğinde daha önce kalıpları yapılan biblo kalıplara döküm yaparak kendi hediyelik eşyalarını yaptılar. Yörenin en büyük kanyonu olan Kazankaya Kanyonunu da gezen öğrenciler, doğaya bırakılan çöplere kayıtsız kalamayarak çevre temizliği de yaptılar.

Öğrenciler son olarak Ağıllı köyünde bulunan Haceş Müze ve Kültür Evini gezme imkanı buldu. Burada bulunan yüzlerce tarihi eseri inceleyen öğrenciler, burada bulunan kütüphanede bir saat kitap okuma yaparak programı sonlandırdılar.