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Muhtarlara seminer verildi

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü kadın hizmetleri birimi tarafından İlçe merkezi, Belde ve Köy muhtarlarına ‘şiddete sıfır tolerans’ ve ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele’ semineri verildi.

YOZGAT 14.09.2021, 15:45
Muhtarlara seminer verildi

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü kadın hizmetleri birimi tarafından İlçe merkezi, Belde ve Köy muhtarlarına ‘şiddete sıfır tolerans’ ve ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele’ semineri verildi.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı "Şiddete sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla yeni dönemin şiddetle mücadele yol haritası 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırıldı. Ana hedefler, "Adalete erişim ve mevzuat", "Politika ve koordinasyon", "Koruyucu önleyici hizmetler", "Toplumsal farkındalık" ve "Veri ve istatistik" olarak belirlendi. Eylem planında, adalete erişim ve mevzuat hedefinin stratejileri, şiddetle mücadele mevzuatı gözden geçirilecek ve etkin uygulanması, kadına yönelik şiddet eylemlerinin etkili ve orantılı şekilde cezalandırılması ve adli süreçte mağdurun haklarını etkin kullanmasının sağlanması yer aldı. Stratejilerin uygulanacağı faaliyetleri arasında "farklı ülkelerde kadına yönelik şiddet eylemlerinin cezalandırılması ve infaz uygulamalarına yönelik inceleme raporu hazırlanması, toplumda kadına yönelik şiddet suçlarına ilişkin adalet ve cezalandırma algısının analiz edilmesi için alan araştırması yapılması" da yer alıyor” ifadelerine yer verildi.

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