Minicik elleri yüreklere dokundu

Akdağmadeni Belediyesi Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakım Evinde eğitim gören 4-6 yaş arası öğrencilerin yapmış olduğu ebru sanatı ve geri dönüştürülebilir atıklardan oluşturulan eserler sergilenerek satışa sunuldu.

Akdağmadeni Belediyesi Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakım Evinde gerçekleştirilen sergiye Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Ebru sanatını minik öğrencilere öğreterek güzel eserler çıkmasına vesile olan Erdal Gökçe, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılışını da birbirinden güzel eserleri ortaya çıkaran öğrenciler yaptı. Satışlardan elde edilen gelir ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak maddi durumu iyi olmayan ailelere ulaştırıldı.

Sergiyi gezen ve çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Bizim evde çocuklar hayata hazırlanıyor. Minik yavrularımız ebru sanatıyla yaptığı resimler ve yine geri dönüşümlü atıklardan oluşturdukları yeni eserlerle bugün bir sergi oluşturdular. Sergiden elde edilecek gelirle Ramazan-ı Şerif’te maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar ulaştırılacak. Çocuklarımız bu etkinlikte resim yaparak eğlenirken, öğrenirken eserlerinin satışından elde edilen gelirle yapmış oldukları yardımlar sayesinde bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiş oluyorlar. Bu anlamı serginin ortaya çıkmasını sağlayan her bir çocuğumuza, değerli velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Bizim Ev Kreş Ve Gündüz Bakım Evinde minik gönüllerin ebru sanatıyla tanışmasını ve güzel çalışmalar ortaya çıkarmasını sağlayan Erdal Gökçe ise “Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ebru sanatını çocuklarımıza aktarmaya çalıştık. Sergimizden elde edeceğimiz gelirle de Akdağmadeni’nde ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya çalıştık. Öğrencilerimizin hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.