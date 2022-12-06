Millet Bahçesi projesi hızla yükseliyor

Yozgat Belediyesi tarafından yürütülen ve 2023 yılının Haziran ayında tamamlanması planlanan Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi’nin tamamlanmasıyla kente yeni bir yaşam alanı daha kazandıracaklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “52 bin metrekare alana inşa ettiğimiz Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi projemizde hemşerilerimize gün içerisinde sportif faaliyetlerden sosyal aktivitelere kadar birçok alanda hizmet vereceğiz. Millet Bahçesi Projemiz, akşamları günün yorgunluğunun atılacağı, hafta sonu ailelerin birlikte zaman geçirebileceği bir yaşam alanı olacak” dedi.

Yozgat’ta yapılan projelerde vatandaşlar ile istişarelerde bulunulduğunu da belirten Başkan Köse, “Bisiklet yolu, yürüyüş yolu, halı sahası, basketbol sahası, tenis kortu, millet kıraathanesi, büfeleri, kamelyaları, dinlenme alanları ve yeşil alanları ile sosyal ve sportif donatılara sahip Millet Bahçesi Projemizde hemşerilerimiz ve şehrimizi ziyarete gelen misafirlerimiz için bütün ayrıntılar düşünüldü” şeklinde konuştu.