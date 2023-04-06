Meyve üreticilerine ilkbahar uyarısı

Havaların ısınması ile birlikte meyve bahçelerinde bakım, budama ve zirai mücadele dönemine girildiğini hatırlatan Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyüp Elmalı, bu dönemin üretim için iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Akdağmadeni İlçesinde meyve bahçelerinin bakım ve budamalarının aksatılmadan yapılması, kurumuş ve hastalıklı dalların budanması konusunda üreticileri uyaran Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Elmalı, “Zamanında yapılan budama ile meyve ağaçlarının büyüklüğü ve dalların sıklığı kontrol altına alınır. Böylece ağaçların kısa sürede meyve vermesi sağlanmış olur. Dengeli düzgün bir budama ile meyve iriliği ve meyve kalitesi de arttırılır. Güneş ışığından ağacın iyi bir şekilde faydalanması sağlanarak ağacın havalanması sağlanır. Hastalıklı ve kuru dallar alınarak zirai mücadeleye yardımcı olunur. Verimden düşen ağaçlar, budama ile gençleştirilerek yeniden verimli ağaçlara dönüşmeleri sağlanır. Bu bağlamda ağaç budama işlemi bu konuda tecrübeli kişiler tarafından bilinçli yapılmalıdır.” dedi.

Bölgede meyve ağaçlarını budamak için en uygun dönemin ilkbahar olduğunu ve meyve bahçelerinde görülen hastalık ve zararlılarla mücadeleye de değinen Elmalı, “Yağışlı ilkbahar dönemlerinde meyve bahçelerinde verim kayıplarına neden olan bazı hastalıklar, ilk bulaşmalar bu dönemde oluşuyor. Bu hastalıklardan dolayı ürünlerde verim kaybı yaşayan üreticilerimizin bu bahçelerde şimdiden önlem olarak ’bordo bulamacı’ uygulamasını yapmalarını tavsiye ediyoruz.” şeklinde konuştu.