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Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine lise diploması imkanı

Yeni düzenleme ile artık mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, lise diploması alabilmek için fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilecek.

YOZGAT 04.12.2021, 12:30
Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine lise diploması imkanı

Yeni düzenleme ile artık mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, lise diploması alabilmek için fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilecek.

Yozgat’ın Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mesleki eğitimde yaşanan bir sorunu çözmeye yönelik yenilikleri içeren ve Resmi Gazetede yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgili açıklama yaptı. Öcal, mevcut durumda mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin lise diploması alabilmek için kayıt oldukları açık liseleri bitirme oranlarının oldukça düşük olduğunu belirtti. Yeni düzenlemeyle Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin lise diplomasına erişimlerinde esneklik sağladıklarını ifade etti.

Öcal, "Yapılan düzenleme ile mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerimiz artık istemeleri durumunda mesleki eğitim merkezlerine geldikleri günlerde fark derslerini alabilecekler. Yüz yüze eğitim imkanı, öğrencilerin fark derslerini başarmalarını da kolaylaştıracak. Ayrıca öğrenciler, okula geldikleri gün bu dersleri alacağı için ilave maliyet de üretmeyecek. Artık mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, diploma alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da yeni uygulama olarak mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilecekler." dedi.

Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler, ortaokul sonrası 4 yıllık zorunlu eğitimi tamamlamalarına rağmen lise diploması alamadıklarını belirten Öcal “Millî Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle öğrencilerin fark derslerini alabilmelerine imkan tanıyarak lise diplomasına sahip olabilmenin önünü açıldı. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, sadece bu yolla diploma alabilirken yeni düzenlemeyle öğrenciler okulda fark derslerini yüz yüze eğitim yolu ile tamamlayabilme hakkına sahip oldu. Şuanda Mesleki Eğitim Merkezlerinde yüz yüze eğitimlerimiz devam ediyor. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere haftada 4 gün boyunca eğitim veriliyor” şeklinde konuştu.

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