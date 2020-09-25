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Mesleğe yeni başlayan öğretmenlere seminer verildi

YOZGAT'TA MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE SEMİNER VERİLDİ

YOZGAT 25.09.2020, 14:30
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Mesleğe yeni başlayan öğretmenlere seminer verildi

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi ve Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliği çerçevesinde planlanan eğitimler kapsamında, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere, video konferans yoluyla seminer verildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayip Duman, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere “İlk Öğretmenli Eğitimi” konulu seminer verdi. Seminere video konferans yoluyla katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, öğretmenlere yeni görevlerinde başarı diledi. Polat, öğretmenlerin işlerini heyecanla yapmalarını ve kendilerine emanet edilen öğrencilere kendi evlatları gibi sahip çıkmalarını istedi.

İl Mili Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da "Kainatın ekseninde olan insanın davranışlarına şekil veren ve tekamül sürecinin mimarı olan öğretmendir. Bu büyük bir sorumluluk ve mutluluktur. Bu sorumluluğu üstlendiğiniz ve çocuklarımızla birlikte mutluluk yolunu seçerek öğretmen olduğunuz için teşekkür ediyorum. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.

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