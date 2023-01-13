Manda sütünden elde edilen ürünler ülke ekonomisine kazandırılacak

Yozgat’ta Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destek ve teşvikleri, Bozok Üniversitesi ile Manda Yetiştiricileri Birliği’nin yürüttüğü ortak projelerle yok olmaya yüz tutan manda sayısının artırılarak sütünden elde edilen ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen manda ıslah çalışmalarına 2013 yılında kurulan Yozgat Manda Yetiştiricileri Birliği ile Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü de katkı vererek il genelinde manda varlığının her geçen yıl artırılması sağlandı. Yozgat il genelinde 180 işletmede 3 bin 600 baş mandanın olduğunu belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Orhan Ermetin, yürütülen çalışmalar çerçevesinde manda sütünden yoğurt, kaymak ve mozzarella peyniri üreterek ülke ekonomisine katkı sunacaklarını söyledi.

“180 işletme de manda yetiştiriciliği yapılıyor”

Yozgat’ta çok eski yıllardan itibaren manda yetiştiriciliğinin yapılmakta olduğunu ve özellikle dağ köylerinde yapılan manda yetiştiriciliğinin yeniden eski günlerine dönmesi için çalıştıklarını ifade eden Ermetin, “Yaptığımız saha çalışmalarında şu anda 3 bin 600 baş mandanın yetiştiriciliği 180 işletmede yapılmaktadır. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü olarak Manda Yetiştiricileri Birliği ile KOP İdaresi desteğiyle ‘Manda sütü ve süt ürünleri Yozgat’ta markalaşıyor’ adlı bir proje gerçekleştirdik. Bu proje doğrultusunda manda sütünü toplayıp hijyenik şartlarda yoğurt, kaymak ve mozzarella peyniri yapmayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla da çalışmalarımız devam etmektedir. Yozgat’ta manda yetiştiriciliğini bir marka haline getirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

“Manda sayımız yıldan yıla artıyor”

Yozgat Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Selvi ise 2013 yılında kurulan birliğin il genelinde 192 adet üyesi olduğunu hatırlatarak, "İlimizde 2013 yılından önceki yıllarımızda manda nesli tamamıyla tükendi. 2013-2014 yıllarında Manda Birliği kurarak ilimizde manda sayısını yıldan yıla artırmak gayretleriyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğüyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

“Manda destekler yüzde 100 arttı”

Manda desteklerinin yüzde 100 arttığını kaydeden Selvi, anaç manda desteğinin 850 liradan 2 bin liraya, kısır manda desteğinin de bin 500 lira olduğunu bildirdi. Mandaya verilen destekleyenlerin daha da artırılarak, 3 bin lira civarında olacağının da sözünü aldıklarını aktaran Selvi, “O günden bugüne 3 bin 600 manda sayısına ulaştık. Daha da yükseltmek için çalışmalarımız devam ediyor. 2016-2017 yıllarından beri üniversitemiz ile yaptığımız çalışmalarımız devam etti. Bize projeler yaparak, manda sütünü, manda ürünlerini işlemek için KOP destekli ekipmanlar temin edildi. Yıldan yıla manda varlığını artırmak ve sütünü ekonomiye kazandırmak için çalışmalarımız arttı, inşallah daha da iyi olacak.” ifadelerine yer verdi.